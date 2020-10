Louane jeune maman "Spectaculaire" au côté de M. Pokora et Amir

C'est le nouveau divertissement tant attendu sur France 2. Samedi soir, la chaîne lance Spectaculaire, présenté par Jean-Marc Généreux. Le danseur professionnel a raccroché son rôle de juge de Danse avec les stars sur TF1 pour présenter les numéros grandioses de douze artistes venus du monde entier. Danse, magie, cirque, la corde lisse... des disciplines variées seront à l'honneur pour fasciner le public. Lui seul pourra, à la fin de l'émission, voter pour la prestation qui l'aura le plus convaincu.

Les téléspectateurs retrouveront notamment les deux gymnastes qui forment le Duo Vitalys, déjà vu dans Le Plus Grand Cabaret du monde, mais aussi les French Twins, ex-candidats d'Incroyable Talent. Les danseuses du Crazy Horse viendront également faire le show, ainsi que le jongleur ukrainien Viktor Kee ou encore les acrobates du groupe autrichien Zurcaroh. En plus de recevoir de talentueux performeurs, Jean-Marc Généreux laissera un petit moment la scène à son ancienne camarade de DALS Marie-Claude Pietragalla, mais aussi aux chanteurs Louane, Matt Pokora et Amir.

Jean-Marc Généreux promet des "choses extraordinaires"

Les prestations seront accompagnées d'un décor fabuleux et très high tech. "Chacun de ces numéros va être sublimé par une technologie qui s'appelle le mapping, une technologie en 3D qui permet de changer le décor en un claquement de doigts et qui va permettre à chaque numéro de prendre une forme totalement inédite", a indiqué le communiqué officiel du programme.

Il s'agit là d'un grand renouveau pour Jean-Marc Généreux, qui attendait depuis longtemps de se lancer dans un nouveau projet après dix saisons passées dans Danse avec les stars. Pour Purepeople, il a d'ailleurs confié ne pas avoir hésité une seule seconde avant de céder sa place sur la Une. "J'ai saisi cette opportunité de changer de positionnement. (...) Là, il y avait un nouveau train qui partait de la gare, il était magnifique, c'est merveilleux. Le projet était de mettre dans la lumière des artistes du spectacle vivant, je n'ai pas hésité." Après l'enregistrement du premier numéro, il ne regrette pas du tout son choix. "On passe de choses qui sont extraordinaires, avec de la force, à des choses qui vont vous mettre en apnée. Cela peut-être aussi poétique ou chargé en émotions", nous a-t-il promis.

Rendez-vous le samedi 3 octobre 2020, à partir de 21h pour découvrir cette nouvelle émission spectaculaire.