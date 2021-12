Louane sexy à souhait en robe décolletée et escarpins XL : elle surprend ses fans

Pulpeuse et fière de ses formes, la maman d'Esmée (un an et demi) - auparavant victime de grossophobie - avait toutefois reconnu que les attaques des internautes sur son poids pouvaient la toucher. Interviewée dans l'émission C à Vous le 21 juin 2021, elle avait confié : "À aucun moment je suis arrivée en disant que j'étais mannequin. Ensuite, je ne peux pas dire qu'en vrai ça ne me touche pas parce que ce serait le plus gros mytho de la Terre. Mais ça ne me touche pas autant". N'en déplaise aux mauvaises langues, celle qui a reçu le César du meilleur espoir féminin en 2015 pour son rôle dans le film La famille Bélier n'a rien à envier aux tops models !