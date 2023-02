Louane, son rêve érotique avec un chanteur très sexy : "C'est hyper gênant de raconter ça !"

Son premier album est sorti en 2015 et, en l'espace de 8 ans, elle n'a pas chômé. Scènes, albums, tournées, duo... Louane s'est rapidement imposée comme l'une des plus belles voix de la chanson française. Elle qui s'est dévoilée comme rarement dans son dernier album Sentiments a accepté un rendez-vous un peu particulier avec le créateur de contenus Popslay : une discussion haute en couleurs autour d'une pizza. L'occasion de parler des prochains concerts qu'elle va donner dans tous les théâtres de France, mais aussi d'évoquer les célèbres consoeurs et confrères avec lesquels elle garde un contact régulier.

Questionnée sur la personne la plus célèbre du répertoire de son téléphone, Louane a effectivement dévoilé qu'elle avait le numéro de Shawn Mendes, qu'elle avait récupéré un jour aux NRJ Music Awards. Mais celui qu'elle contacte le plus souvent ? "A l'époque j'avais le numéro d'Ed Sheeran, a-t-elle expliqué. Mais il a décidé qu'il ne voulait plus avoir de téléphone. Donc j'ai son mail et le numéro de sa meuf si il y a une urgence. Mais il n'y a jamais trop eu d'urgence. J'avais chanté avec lui au Stade de France. On s'envoie des mails randoms, depuis, dans lesquels on se parle de nos enfants." Un featuring pourrait, d'ailleurs, un jour voir le jour puisque les deux chanteurs en parleraient depuis la fois où ils se sont rencontrés.