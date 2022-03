Louane, splendide mannequin pour la Fashion Week : "C'était ma première fois sur un catwalk !"

Révélée aux yeux du grand public dans l'émission The Voice en 2013, Louane connaît un succès retentissant après avoir incarné le rôle de Paula dans le film La Famille Bélier l'année suivante. Maman d'une petite fille prénommée Esmée fruit de son amour avec le musicien Florian Rossi, la jeune femme enchaîne les succès musicaux en ayant sorti près de trois albums : Chambre 12 (2015), Louane (2017) et Joie de vivre (2020). Si on la connaissait très à l'aise sur scène, la jolie blonde a désormais ajouté une nouvelle corde à son arc et s'est glissée dans la peau d'un mannequin le temps d'un défilé à la Fashion Week de Paris.

Le 1er mars 2022, l'interprète du titre Je Vole a dévoilé plusieurs images de cette journée très particulière où elle a défilé sur un catwalk habillée d'un long manteau au motif léopard. "C'est désormais chose faite. Merci merci merci merci merci un million de fois merci à Victoria et à Tomas pour votre confiance. C'était ma première fois sur un catwalk, j'ai ouvert le show et sur ma musique en plus" a-t-elle écrit en légende.