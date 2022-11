Louane ultra lookée en rose : soirée musicale avec Chilla et Doc Gyneco, très barbu

Apparition colorée

Le 3 novembre, Louane faisait à nouveau sensation grâce à son look, mais en optant cette fois-ci pour une tenue davantage colorée : un outfit rouge et rose, complété par des bottines noires ainsi qu'un ravissant sac à main rouge vif. Un style qu'elle avait choisi ce jour-là pour participer à un showcase avec la chanteuse Chilla, qui sortait son nouvel album intitulé Ego, et dont elle est proche. Les deux artistes ont en effet collaboré ensemble pour ce projet, sur le titre Sans Repères, qu'elles ont d'ailleurs interprété ce jour-là, sur scène, devant plusieurs artistes comme Doc Gyneco ou encore Aloïse Sauvage et Singuila. L'interprète de Nirvana présentait une longue barbe pour l'occasion. Quant à Louane, elle prouve une nouvelle fois qu'elle sait parfaitement rallier la mode à la musique.