Louane : Mini-jupe et soutien-gorge apparent pour un look osé

De bête de scène à bête de monde, il n'y a qu'un pas que Louane a visiblement franchi. Les internautes sont en tout cas ravis de ces nouveaux clichés publiés par l'artiste sur les réseaux sociaux : "Mon idole pour la vie", "La plus belle", "Vraiment incroyable", "Sublime", "Cette bombe", "Magnifique", "Tombée sous ton charme". Les compliments adressées à la jeune femme sont innombrables. Toutefois, une personne s'est abstenue de tout commentaire sur le post de Louane : son chéri Florian Rossi.

Ce silence du producteur n'est pas synonyme de tensions, loin de là. Les amoureux, dont le couple est né à l'été 2018, ont tout pour être heureux. Ils sont jeunes, beaux, évoluent dans le même milieu et partagent l'un des plus beaux cadeaux de la vie : un enfant. En mars 2020, un an et demi après leur rencontre, Louane et Florian Rossi devenaient parents pour la première fois d'une petite fille qu'ils ont appelée Esmée. Le duo s'est vite fait à cette nouvelle vie et a trouvé son rythme : "Il s'occupe presque plus de notre fille que moi. À la maison, on ne se pose jamais ce genre de questions. Qui fait la vaisselle ? Qui fait le ménage ? Nous sommes dans un rapport égalitaire" confiait-elle à Gala. Un équilibre qui n'a fait que renforcer les liens de la famille : "Je suis bien dans ma vie, fait-elle savoir. Je suis heureuse. J'ai un mec incroyable, une fille incroyable. [...] Encore une fois, je sais à quel point je suis chanceuse ! Je vis dans un véritable cocon". L'interprète de Je vole n'est pas près de quitter le nid !