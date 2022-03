Louane maman : grosse fête et énorme gâteau pour les 2 ans de sa fille !

La comédienne et chanteuse Louane a partagé plusieurs photos de sa vie intime à l'occasion de la fête d'anniversaire de sa fille. Discrète à l'accoutumée, cette dernière a partagé notamment des photos du gâteau sur Instagram.

C'est il y a maintenant deux ans que Louane est devenue maman de la petite Esmée. Un anniversaire que n'a pas manqué de célébrer la petite famille. Aussi, les fans ont pu découvrir une série de clichés postés en story par la chanteuse. L'énorme gâteau, signé NoraWeddingcake était en particulier l'attraction de l'évènement (voir diaporama). Les ballons, les fleurs et le dessert étaient harmonieusement assemblés en présentant les mêmes teintes pastels de vert, bleu, rose et jaune. "Esmée 2 ans" pouvait-on lire un peu partout sur le gâteau et le décor, notamment (voir diaporama).

Esmée est la fille que Louane a eu avec son compagnon, le musicien et compositeur Florian Rossi qu'elle a rencontré à l'été 2017 avant qu'ils ne se mettent en couple l'année suivante. Louane avait alors évoqué un véritable "coup de foudre" pour celui qui deviendra le père de sa fille en mars 2020. Une naissance qui a bouleversé la carrière artistique de la chanteuse et actrice. En effet, désireuse de conserver une sorte de tranquillité, l'interprète de Tornade a préféré prendre du recul sur sa carrière. "Au moment où elle est née, et où elle allait naître, quoi qu'il arrive je n'avais pas prévu de revenir tout de suite, donc ça n'aurait pas changé grand chose. Quoi qu'il arrive, à cette période-là je serais restée avec elle. Souvent, quand on a un enfant, particulièrement durant les premiers mois, c'est mieux de rester si possible ! Attention, on ne juge personne, c'est très important de faire comme on peut" expliquait la chanteuse sur le plateau de C à Vous, en 2021.