Louis Laforge malade dans le secret et opéré : il livre des détails sur son cancer de la taille d'une "balle de golf"

Le 27 août dernier, Louis Laforge a fait une annonce choc sur ses réseaux sociaux. Le journaliste de Franceinfo a révélé avoir été opéré dans le secret pour un cancer il y a un an en partageant une photo de lui sur un lit d'hôpital. Désormais en rémission et de retour à l'antenne depuis plusieurs mois, Louis Laforge a malgré tout fait l'objet d'un sujet dans C à vous jeudi 1er septembre. Anne-Elisabeth Lemoin e a en effet souhaité recueillir le témoignage de son confrère, ce "survivant" qui force l'admiration.

La figure emblématique de Franceinfo a notamment eu l'occasion de se confier sur la manière dont lui a été annoncée sa maladie. "Je ne pense pas être spécialement douillet ou hypocondriaque. Mais juste avant l'été 2021, j'allais partir en vacances et je n'avais pas envie de partir avec ce point d'interrogation, cette petite gêne, qui devenait une petite douleur. Je suis allé consulter mon médecin généraliste, qui m'a fait passer un scanner. Et le radiologue m'a montré sur le scanner une balle de golf, qui n'avait rien à faire sur cette image normalement. Je l'avais là, c'était la tumeur au rein, plus d'autres petits trucs bizarres", s'est-il souvenu.

Pour s'en sortir, Louis Laforge n'avait plus qu'à être guidé par ses médecins s'occuper de lui. Ce qui n'a pas été si évident pour le journaliste de 54 ans qui n'a pas l'habitude de ne pas être dans le contrôle : "Il faut lâcher prise et faire confiance à celles et ceux qui vous prennent en charge. Parce que nous, on fait de la télé, on veut tout maîtriser : l'horaire, les images, le temps qui passe, on nous parle dans l'oreillette. Une fois que tu entres à l'hôpital, tu ne maîtrises plus rien et tu te laisses faire". Heureusement, tout s'est bien passé grâce au travail des professionnels de santé comme il l'a souligné.

Bien décidé à se battre contre son cancer, Louis Laforge gardait par ailleurs en tête l'élection présidentielle à venir et espérait pouvoir la couvrir sur les ondes radio. Un pari réussi puisqu'il avait fait son retour en mars 2022 et avait ainsi pu annoncer la victoire d'Emmanuel Macron quelques semaines plus tard. "J'avais coché la croix sur le calendrier. Après, je n'étais pas du tout certain de pouvoir le faire et d'être suffisamment en forme. Bon, là on ne le voit pas, mais je n'étais pas à 100%. Je n'avais pas envie de la rater celle-ci. Ça aurait été dommage, parce qu'il y avait des choses à dire, des choses à raconter. J'avais envie d'être là", a-t-il expliqué.