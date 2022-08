Louis Laforge sur un lit d'hôpital : le journaliste de France Info brise le silence sur le cancer dont il a été opéré

Louis Laforge, journaliste de France Info, était revenu à l'antenne seulement fin mars, après avoir été en réalité opéré d'un cancer, il y a un an. C'est ce qu'il annonce ce samedi 27 août 2022 sur Twitter, puisqu'il avait gardé cette info jusqu'ici. Un message rempli d'espoir pour les autres milliers de malades du cancer. "12 mois plus tard, encore quelques douleurs, encore un peu de fatigue... mais tellement heureux de vivre", a-t-il partagé. Le journaliste de 54 ans raconte à sa communauté que le 27 août dernier, a eu lieu son opération à l'hôpital Pompidou (Paris).

"C'était il y a un an, le 27 août 2021 à l'hôpital Pompidou de Paris : : un rein, un canal de l'uretère, un morceau d'intestin grêle et de colon et surtout un cancer en moins", a-t-il fait savoir sur Twitter. Un message joint à une photo de Louis Laforge, allongé dans un lit d'hôpital, le pouce levé en guise de soulagement et de victoire. Il profite de l'occasion pour remercier le personnel soignant. "Un grand merci à tous les professionnels de santé qui font un travail formidable malgré des conditions très précaires", peut-on lire. "Une pensée aussi à toutes celles et tous ceux qui se battent contre la maladie, écrit aussi Louis Laforge. Merci à toute l'équipe de France info pour son soutien et sa confiance."