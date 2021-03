Louise Attaque, les membres du groupe fâchés ? Gaëtan Roussel se confie

Dans le paysage musical français, plusieurs groupes ont longtemps animé les ondes dont Louise Attaque notamment grâce aux tubes Ton invitation et Je t'emmène au vent. Mais les membres de la formation, comme d'autres avant eux, ont parfois connu des divergences au point de cesser de collaborer ensemble. Où en sont leurs relations actuelles ?

C'est le chanteur Gaëtan Roussel qui donne la réponse dans les pages du journal Le Parisien, dans son édition du vendredi 19 mars 2021. "On a des relations très amicales. Tout ce qui était flou, désagréable, est derrière nous. L'album 'Anomalie' en 2016 nous a apaisés. Depuis, on se voit. Les relations sont saines, le groupe [qui avait vu Alexandre Margraff se retirer, NDLR] est solide. Chacun défend ses projets mais l'envie est là de refaire quelque chose ensemble", a-t-il confié. De quoi réjouir les fans du groupe pop-rock - également composé d'Arnaud Samuel et Robin Feix - qui s'était formé en 1994 et a notamment remporté quatre Victoires de la Musique. Déjà en 2016, au moment du come back après onze années sans album en commun, Louise Attaque admettait par la voix de Gaëtan Roussel dans les pages de Libération qu'il avait fallu "se réapprivoiser". Chose faite désormais.

Si les fans attendent un nouvel album du groupe, pour l'heure c'est en solo qu'ils retrouvent le chanteur. Evoquant la création de son disque Est-ce que tu sais ?, Gaëtan Roussel a ainsi expliqué : "L'idée de ce disque est née avant la crise sanitaire, mais il s'est écrit aux deux tiers pendant le premier confinement. Je voulais revenir à mon ADN, ma guitare acoustique. Le confinement a évidemment appuyé cela. Les morceaux sont nés en guitare-voix." Quant à la sortie en pleine crise sanitaire, et alors que les commerces non essentiels vont une nouvelle fois fermer leurs portes dans plusieurs départements à cause du troisième confinement et que la culture est toujours dans la galère, le chanteur ajoute avoir eu de la chance "par rapport aux copains qui ont dû changer trois fois la date de sortie de leur disque et de leur tournée. Mais cela secoue, évidemment. On comprend qu'il y ait d'autres priorités mais on se dit parfois qu'on n'est pas entendus, pas compris."