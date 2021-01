Luca Argentero (Doc) son ex-femme star d'une télé-réalité : ses confessions sur leur mariage raté

Luca Argentero n'est pas un coeur à prendre. Depuis un peu plus de cinq ans, il partage la vie de l'actrice Cristina Marino. Les tourtereaux sont fiancés et ont eu leur premier enfant ensemble, une petite Nina née le 20 mai 2020. Avant de rencontrer la belle blonde de 30 ans, le héros de la série Doc (TF1) était marié à une autre actrice et ex-candidate de télé-réalité.

Son premier grand amour était en effet Myriam Catania. La femme de 42 ans a débuté sa carrière dans les années 1980 et est depuis apparue dans pas moins de seize films et vingt-trois projets télévisés tels que Love in the mirror (1989) ou plus récemment Anche senza di te. Elle est aussi connue pour prêter sa voix à de grandes actrices comme Keira Knightley, Amanda Seyfried et Jessica Alba. Son beau parcours lui a permis de se voir proposer d'intégrer le casting de la version VIP de la télé-réalité Il Grande Fratello (Big Brother), en 2020.

C'est en 2004 que Luca Argentero et Myriam Catania ont débuté leur romance. Ils se sont dit "oui" en 2009 pour le meilleur et pour le pire. Mais quand ils étaient face au pire en 2016, ils n'ont pas tenu. Les deux acteurs se sont séparés et ont fini par divorcer. Malgré tout, son ex-épouse a toujours une grande affection et une grande estime pour lui. Lors de certaines interviews, elle n'a donc eu que de tendres mots pour lui. "Nous ne sommes pas amis, car après une si longue histoire, où l'amour était grand, c'est difficile de rester amis. Si une relation est née comme ça, elle ne peut pas mourir d'une autre manière. (...) J'ai réalisé à quel point j'étais reconnaissante envers Luca qui m'aimait, m'honorait et me respectait. Il était très cool et méritait ma gratitude, il était proche de moi dans une phase de la vie où je n'étais pas facile à gérer. Nous étions vraiment beaux ensemble, nous étions heureux, nous avons passé les meilleures années de notre vie, de 24 à 35 ans. Luca était un excellent coéquipier, je parlerai toujours en bien de lui", a-t-elle confié lors de sa participation au Big Brother italien.

A l'instar de Luca Argentero, Myriam Catania a refait sa vie depuis. Elle est en couple avec l'annonceur français Quentin Kammermann.