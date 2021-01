Luca Argentero (Doc), jeune papa : sa fiancée est une bombe

Luca Argentero sera à l'honneur sur TF1 mercredi 6 janvier 2021. La première chaîne diffuse sa nouvelle série médicale italienne Doc, portée par l'acteur de 42 ans. Il y incarne Andrea Fanti (Luca Argentero), un chef de service de médecine interne qui voit sa vie basculer lorsque le père d'un patient décédé dans son service lui tire une balle dans la tête. S'il survit, il perd le souvenir des douze dernières années de sa vie. Une intrigue inspirée de l'histoire vraie de de Pierdante Piccioni, un médecin urgentiste qui a perdu la mémoire après un accident de voiture.

Nul doute que Luca Argentero fera chavirer le coeur des téléspectateurs. Malheureusement pour les intéressés, il est en couple et même fiancé et papa. C'est Cristina Marino qui a séduit le beau comédien. Elle est également actrice et c'est d'ailleurs sur le plateau de tournage du film Natale ai Caraibi (Noël dans les Caraïbes, sorti en 2015) qu'ils se sont rencontrés. Ils ont préféré garder leur relation secrète pendant un temps. Ce n'est en effet qu'en 2017 qu'ils ont officialisé leur belle idylle. Très vite, la jeune femme de 30 ans a précisé qu'elle n'y était pour rien dans sa rupture avec son ex-femme Myriam Catania.

Lors d'une interview pour Vanity Fair, Cristina Marino avait confié : "Luca est un jeune de 38 ans très cool. Je ne veux pas dire seulement physiquement, même si c'est un sportif comme moi, et c'est fondamental. C'est quelqu'un qui ne souffre pas de ma personnalité hyperactive, au contraire il a compris comment la gérer. Il est heureux d'avoir un volcan à ses côtés. Je lui donne un peu d'insouciance, lui fait l'expérience de plus d'années de vie."

On comprend pourquoi Luca Argentero n'a eu d'yeux que pour elle lors du tournage de Noël dans les Caraïbes. L'actrice est sublime comme en témoignent ses nombreuses photos sur Instagram. Très active, elle n'hésite pas à dévoiler sa silhouette de rêve, mais pas que. Elle pose aussi parfois avec son fiancé et leur petite fille Nina, née le 20 mai 2020. Elle prend toutefois bien soin de ne pas dévoiler le visage de sa merveille afin de la protéger.