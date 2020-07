Lucien Jean-Baptiste : "J'ai eu la chance de ne pas avoir connu mon père"

À la maison, l'acteur est partagé entre le partage équitable des tâches domestiques et le sentiment qu'il est parfois "préférable" de laisser sa femme prendre la main : "Il est vrai que je laisse beaucoup de choses à mon épouse actuelle, a expliqué la star de La Première Étoile. J'ai compris que, parfois, il est préférable de dire 'Comme tu veux chérie' plutôt que 'Non, je ne suis pas d'accord'. Je ne prends pas ma femme pour une nouille, mais parfois, sur certaines choses, mon épouse a beaucoup plus de bon sens et de logique que moi. Moi, au cinéma, je sais à peu près les choses, mais à la maison..."

Pour autant, l'acteur dénonce cette attitude quelque peu démissionnaire : "Je trouve que c'est une attitude de mec que de se planquer derrière le fait que vous, les femmes, vous savez mieux, pour ne rien foutre (...). Ma mère a élevé six enfants toute seule, donc j'ai toujours été du côté des femmes. Mais je fais partie des bad boys aussi, parfois, je me planque et, parfois, je me plains des choses du quotidien."

Lucien Jean-Baptiste et Elsa Zylberstein dans la comédie Adorables, réalisée par Solange Cicurel, dès le 22 juillet 2020 au cinéma.