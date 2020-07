Lucien Jean-Baptiste : Sa rencontre gênante avec une star américaine, il raconte

Les rires sont de retour en salles obscures, après de longs mois de confinement et de cinémas fermés. Le 22 juillet 2020 sort la nouvelle comédie Adorables, dans laquelle Elsa Zylberstein et Lucien Jean-Baptiste se donnent la réplique. Avant l'arrivée de ce film familial sur grand écran, Purepeople.com est allé à la rencontre des deux acteurs. L'occasion pour le comédien et réalisateur de 56 ans de raconter sa drôle de rencontre avec une star hollywoodienne...

À la question de savoir s'il a déjà perdu ses moyens devant une personnalité qu'il admire, comme ça arrive à sa partenaire dans le film Adorables, fan inconditionnelle d'Amir, Lucien Jean-Baptiste s'est souvenu de sa rencontre inopinée avec un célèbre acteur américain : "Une fois, j'étais en vacances et j'ai rencontré un blond... Owen Wilson. Je le rencontre sur une île paradisiaque et je vais le voir. La honte. Je suis allé le voir comme un môme, tu sais j'ai couru et je lui ai fait, 'Hey, oui bonjour'. T'es en tongs et c'est les vacances. Et là 'Je m'appelle Lucien, je suis réalisateur'. Mais le problème, c'est le regard qu'il m'a mis. Genre, qu'est-ce que tu viens me parler, quoi. J'ai fondu et j'ai dit plus jamais. Sur ce coup-là, j'étais nul, zéro."

De son côté, Elsa Zylberstein "adore" se retrouver dans ce genre de situation : "Ça m'arrive souvent. Je veux tout le temps perdre mes moyens. J'adore, j'assume complètement mes craquages."

Dans Adorables, Elsa Zylberstein et Lucien Jean-Baptiste interprètent Emma et Victor, les parents de Lila (jouée par Ioni Matos). Alors qu'elle fête ses 14 ans, la jeune fille commence sa crise d'ado et passe d'une enfant parfaite à une adolescente insupportable. Victor tente d'apaiser les tensions, mais entre mère et fille, la guerre est déclarée ! Tous les coups sont permis et plus question d'être adorables...