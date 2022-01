Lucienne Moreau : La mamie du Petit Journal est morte

Lucienne Moreau est morte. Devenue une personnalité du petit écran sur le tard, elle était âgée de 88 ans. Son décès a été rapporté par Christophe Beaugrand, qui avait eu l'occasion de travailler avec elle, par un tendre message posté sur Twitter.

Emu par sa disparition, le journaliste et animateur écrit en légende d'un diaporama de photos souvenirs : "J'apprends avec tristesse la disparition de Lucienne, qui avait marqué les téléspectateurs du Petit Journal et qui fut ma camarade de jeu sur Virgin Radio quand je présentais la matinale. Qu'est-ce que nous avons ri ensemble !! Merci pour tout Lulu." Dans la foulée, Thomas Pawlowski (directeur de la communication passé par plusieurs groupes), a lui aussi salué la mémoire de la défunte Lucienne Moreau. "Chère Lucienne, tu étais l'égérie de nos campagnes AdopteUnMec, je t'ai fait ensuite venir chez @VirginRadiofr aux côtés de @Tof_Beaugrand et @EmiliePicch ! Tu étais géniale ! Tu vas nous manquer !", a-t-il écrit de son côté.