Lucile (L'amour est dans le pré) enceinte et en maillot de bain : elle dévoile son ventre déjà bien arrondi

Dans la soirée de mercredi 1er février, Lucile et Jérôme se sont saisis de leur compte Instagram en commun pour lever le voile sur le secret qu'ils gardaient bien au chaud depuis quelques mois. Le couple attend son deuxième enfant ! C'est lors de lune de miel en Martinique qu'ils ont partagé l'heureuse nouvelle avec leur communauté à travers une vidéo où l'agriculteur révélé dans L'amour est dans le pré lâche une feuille en forme de coeur dans la mer. Puis, Jérôme apparaît à genoux dans le sable et se sert d'un bâton pour y écrire : "Papa + Maman + Capucine + Bébé".

Au moment d'annoncer la nouvelle, aucun visuel sur Lucile donc qui se gardait bien de dévoiler ses nouvelles formes. Mais jeudi 2 février, la jolie jeune femme a finalement décidé de se mettre en avant sur ses réseaux sociaux. En story Instagram, elle a ainsi partagé de premières images de son ventre qui est déjà bien arrondi. Sur une première photo, elle est allongée et la petite main de sa fille Capucine (1 an) est délicatement posée sur son baby-bump. "Repos cette après-midi pour tout le monde", commente-t-elle. Le second cliché a quant à lui été pris à la plage, pendant une session baignade. On y aperçoit Jérôme en train de jouer avec Capucine tandis que Lucile immortalise le moment, ne dévoilant qu'une partie de son corps moulé dans un maillot de bain une pièce, histoire de ne plus laisser de place au doute autour de sa grossesse. "Je confirme pour tous ceux qui n'ont pas suivi. Oui, bébé 2 est en route", a-t-elle écrit. (Voir notre diaporama).

Le voeu de Jérôme et Lucile réalisé

Les internautes les plus attentifs avaient peut être compris que Lucile était enceinte depuis quelques semaines, surtout après un message mystérieux de sa part posté au mois de décembre dernier. Alors qu'on l'interrogeait justement sur l'arrivée éventuelle d'un deuxième enfant, elle répondait : "On a demandé au Père Noël... On verra bien. Patience...".

Jérôme et Lucile ne perdent décidément pas de temps depuis leur coup de coeur dans L'amour est dans le pré en 2020. En presque trois ans, les amoureux ont eu le temps d'avoir leur fille en octobre 2021 et de se marier, durant l'été 2022.