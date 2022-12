Lucile (L'amour est dans le pré) enceinte de son 2e enfant ? Un projet déjà en cours, son message mystérieux

La fin de l'année n'est pas des plus joyeuses du côté de chez Lucile et Jérôme. Le couple formé grâce à l'émission L'amour est dans le pré traverse malheureusement en ce moment une période compliquée. En effet, il y a quelques jours, la femme de l'agriculteur a confié avoir été testée positive à la Covid-19. Pire encore, c'est leur fille Capucine (1 an) qui a également été touchée par le virus. "Bon, Capucine et maman ont le Covid. Epuisement total des troupes. Depuis hier, on est entre fièvre et courbatures", a-t-il été rapporté en story du compte Instagram officiel des amoureux.

Seul Jérôme a été épargné par la maladie, le rendant alors indispensable à la maison pour s'occuper de sa famille. L'éleveur a tout de même fait appel à son entourage pour l'aider. "Heureusement, papa et mamie sont là", ont-ils indiqué. Dans la soirée du vendredi 16 décembre, Lucile reprenait la parole pour donner de ses nouvelles. "Capucine et moi nous reposons et essayons de nous rétablir au plus vite. Papa s'occupe de tout pendant ce temps... Quel bonheur d'avoir un mari tel que lui", a-t-elle écrit avec reconnaissance.

Patience...

Alors en convalescence, la jeune femme qui s'est mariée à Jérôme au cours de l'été a décidé de prendre du temps pour échanger avec ses abonnés. Elle a donc lancé un question/réponse et l'interrogation d'un internaute a particulièrement retenu son attention, celle de savoir s'il n'y avait "toujours pas de petit frère ou de petite soeur" de prévu pour la jeune Capucine.

Et la réponse de Lucile ne s'est pas faite attendre. La jolie brunette a même laissé entendre que ce projet ne saurait tarder... Ou du moins qu'avec Jérôme, ils en avaient très envie. "On a demandé au Père Noël... On verra bien. Patience...", a-t-elle lancé. Lucile serait-elle déjà enceinte ? Rien n'est moins sûr mais, en tout cas, le couple espère vivement agrandir la famille incessamment sous peu ! C'est bien tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Rappelons au passage que cette période est synonyme de grand bonheur pour le couple qui avait annoncé leurs fiançailles à ce moment en 2021. La magie de Noël...