Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) bientôt parents de nouveau : grande annonce sur la plage !

Ils sont actuellement trois mais seront bientôt quatre ! Ce jeudi 2 février 2022, Jérôme et Lucile ont dévoilé qu'ils allaient de nouveau être parents. Une annonce certes très attendue, puisque la jeune maman avait déjà confirmé qu'ils souhaitaient agrandir leur famille, mais aussi inattendue puisque leur premier enfant, une petite fille répondant au nom de Capucine, est née il y a tout juste un peu plus d'un an...

C'est sur leur compte Instagram que les amoureux qui se sont connus en 2020 lors du tournage de l'émission L'amour est dans le pré, ont souhaité révéler la grande nouvelle. Une annonce en douceur et en vidéo pour un couple désormais emblématique du programme. "Bientôt 4", ont-ils simplement légendé leur publication. Sur la vidéo, on peut d'abord voir l'agriculteur lâcher une feuille en forme de coeur dans la mer. Puis changement de plan : Jérôme est à genoux dans le sable de la plage et se sert d'un bâton pour y écrire l'inscription suivante : "Papa + Maman + Capucine + Bébé". Le tout, entouré d'un gros coeur. Dans les commentaires, les félicitations ont immédiatement fusé et l'originalité de l'annonce a également été saluée. "Quelle merveilleuse nouvelle annoncée de façon si romantique", "C'est magnifique la façon dont vous l'avez annoncé", "Tellement original de l'annoncer de cette façon !", "Super originale cette annonce", peut-on lire parmi les commentaires les plus likés.