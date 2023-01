Jérôme (L'amour est dans le pré) fou de jalousie : il fait une crise face à Lucile, sous le charme d'un autre

Depuis leur rencontre en 2020 lors du tournage de l'émission L'amour est dans le pré, Jérôme et Lucile filent le parfait amour. Parents d'une petite Capucine depuis le mois d'octobre 2021, les tourtereaux ont ensuite concrétisé leur amour au cours de l'été 2022, en s'unissant pour la vie. Mais ce bonheur immense serait-il sur le point de prendre fin ? Alors qu'ils commentaient le nouveau casting d'agriculteurs ce lundi 30 janvier 2023, les amoureux se sont gentiment crêpé le chignon.

Passionnée par son rôle de commentatrice et très investie auprès de cette nouvelle promotion, Lucile a immédiatement succombé au charme de Baptiste, jeune lavandier et éleveur de brebis qui a vécu une séparation très douloureuse avec la mère de sa fille Léontine. Touchant, émouvant, l'agriculteur a tiré une petite larme à la jeune maman qui s'est empressée de clamer tout haut le bien qu'elle pense de ce charmant candidat. De nombreux compliments qui n'ont pas manqué de titiller la jalousie de Jérôme, éperdument amoureux de sa femme. "Mais écris, écris ! Depuis tout à l'heure je vois que tu as envie d'écrire là. Vas-y écris !", a-t-il lâché en levant les bras au ciel. Une réaction qui n'a pas manqué de faire rire Lucile, visiblement très amusée par cette situation comique.

Un candidat parfait

Il faut dire que le jeune Baptiste ne manque pas de qualités. Aimant, disponible, attentionnée, bien bâti et très charmant, le jeune papa de Léontine a tout pour faire craquer les femmes, jusqu'à son accent chantant du Sud et ses talents de masseur. Un candidat sensible et particulièrement investi auprès de sa petite fille qu'il ne voit désormais que quelques fois par mois...

Mais que Jérôme se rassure, il n'a aucun souci à se faire ! Très amoureuse, Lucile a immédiatement tenu à le rassurer en lui prenant tendrement le bras et en l'embrassant. Entre ces deux-là, c'est une évidence qui a éclaté dès le premier regard. Un coup de foudre poignant qui avait tiré des larmes à l'agriculteur et sa prétendante et dont les téléspectateurs se souviennent probablement encore...