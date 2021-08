Ludacris (Fast & Furious) papa pour la quatrième fois : son épouse Eudoxie a accouché

L'heureuse nouvelle de la semaine concerne Ludacris ! Le héros de la saga Fast & Furious est devenu papa pour la quatrième fois. Son épouse a accouché et révélé le prénom et le visage de leur nouveau né.

Ludacris compte plus de 13 millions d'abonnés sur Instagram. Il leur a annoncé la venue au monde de son troisième enfant, le deuxième né de son histoire d'amour avec Eudoxie Mbouguiengue. L'influenceuse et mannequin a accouché le 28 juillet 2021 et donné naissance à une petite fille.

"Le film 'Girls, Girls, Girls, Girls' avec Chris Bridges bientôt en salles... Chance Oyali Bridges, née le 28 juillet 2021 à 7h57", écrit @ludacris (de son vrai nom Christopher Bridges) sur Instagram. L'acteur et rappeur de 43 ans y a publié deux photos, une de son épouse avec leur petite Chance, et une seconde de lui portant sa petite fille.

En commentaires, les nouveaux parents ont reçu des milliers de messages de félicitations. Vin Diesel et Jordana Brewster, partenaires de Ludacris dans la saga Fast & Furious, ont également congratulé le couple.