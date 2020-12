M. Pokora : De membre d'un boysband à chanteur sexy et musclé, son évolution look

En 2003, M. Pokora charmait pour la première fois les téléspectateurs dans l'émission Popstars avec ses ravissants yeux bleus et ses chorégraphies très travaillées. Après avoir remporté l'émission avec Otis et Lionel grâce à leur groupe Linkup, l'artiste décide de se lancer dans une carrière solo en 2004. Pour son style, il choisit d'opter pour un look de bad boy. Grosses chaînes bling bling, sweats XXL et baggys... M. Pokora n'oublie jamais de se parer d'énormes diam's en guise de boucle d'oreille. "À ma décharge, j'avais 18 ans, je venais de commencer dans le métier, les stylistes autour de nous disaient : 'Faut mettre ça, c'est trop bien!'", confiait-il à Gala en 2015.

Après la période rappeur, le chanteur commence à opter pour un style plus élégant. Souvent comparé à Justin Timberlake, M. Pokora laisse ses cheveux pousser et ose même le dégradé avec bouclettes sur le haut du crâne (pour mieux ressembler, sans doute, au chanteur américain). Jeans avec chaîne, baskets et chemises entrouvertes pour mieux laisser apparaître son torse, M. Pokora commence également à s'offrir de nombreux tatouages. Côté musique, l'artiste sort plusieurs titres à succès comme Elle me contrôle, Showbiz, Pas sans toi, Juste une photo de toi, À nos actes manqués, En attendant la fin, Juste un instant ou encore On est là. Niveau international, M. Pokora enregistre un son en anglais, Dangerous, produit par Timbaland.

Bien déterminé à user de ses charmes pour séduire son public, M. Pokora a ensuite tenté de nombreuses colorations dont le blond et le platine. Désormais, le chanteur de 35 ans est devenu papa d'un petit Isaiah (né de sa relation avec Christina Milian). Il a adopté un style plus sage en revenant à sa couleur naturelle : le châtain. Il a également délaissé son "ras de cou" légendaire des années 2000 pour un effet "barbe de trois jours". Devenu très sportif, M. Pokora a aussi fait de la musculation et possède un corps digne des plus valeureux dieux grecs. Le chanteur a d'ailleurs récemment partagé sa séance de sport le 22 novembre 2020 sur Instagram. Et... Comment dire ? Les images se passent de commentaires...