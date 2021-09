Macha Méril très émue : les larmes aux yeux devant la tombe de Michel Legrand

Michel Legrand est mort le 26 janvier 2019 à 86 ans. Un décès qui avait bouleversé le monde de la musique tout comme celui du cinéma, puisqu'il avait composé de nombreuses musiques de films et même gagné trois Oscars dans sa carrière. Sa dernière épouse, Macha Méril, a retrouvé ses proches pour un bel hommage.

En effet, le 3 septembre, la comédienne était présente au célèbre cimetière parisien du Père Lachaise. Une messe était organisée avec bénédiction de la croix sur la tombe du compositeur. Michel Legrand était un homme croyant, lui dont les obsèques s'étaient tenues à la Cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky, un lieu de culte orthodoxe russe. Macha Méril, aujourd'hui âgée de 81 ans, est apparue très émue, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Nul doute que tant de souvenirs lui remontaient à l'esprit, elle qui avait connu une brève histoire avec le défunt artiste dans les années 1960, avant de retomber dans ses bras dans les années 2000. Le couple s'était ainsi marié en 2014.

Autour de Macha, on pouvait voir Anouk Legrand et Benjamin Legrand (fils de Michel). La soprano Natalie Dessay avait elle aussi fait le déplacement. En 2019, invité sur le plateau de 20h30 le dimanche, elle avait interprété la sublime chanson culte du défunt, Les moulins de mon coeur. La chanteuse et Michel Legrand avaient eu l'occasion de collaborer sur le disque Entre elle et lui paru en 2013.

Interrogée par RTL, au moment de la mort de son époux, Machal Méril évoquait alors sa nouvelle vie de veuve. "Une nouvelle vie qui ressemblera beaucoup à la précédente mais qui sera peut-être encore plus chargée, plus importante. Je suis maintenant chargée d'une mission. Peut-être qu'il le savait. Et peut-être qu'il m'a choisie parce qu'il savait que je ferais une bonne veuve. Dans le sens qu'il savait que je comprenais son oeuvre, son travail, étant moi-même une artiste (...) Donc j'espère être ça, une veuve qui remplira quelque chose qu'il désire", disait-elle.