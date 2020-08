Madame Monsieur : Craquante photo avec bébé, Emilie Satt maman fatiguée

Le 31 juillet 2020, le petit César est venu remplir de joie et d'amour les coeurs d'Emilie Satt et de son mari Jean-Karl Lucas, les chanteurs de Madame Monsieur. Un fils qui occupe leurs journées et leurs nuits, comme tous les bébés. Sur Instagram, la jeune maman a partagé une nouvelle photo de leur vie à trois.

"Pendant 9 mois on a beau se dire qu'on fabrique un humain, on n'est pas préparé à l'intensité de la rencontre. La vie est puissante. On poste pas grand chose ces jours-ci. Vous nous pardonnez, notre vocabulaire est réduit à 50 mots systématiquement associés au qualificatif 'petit'. Petits pieds, petit bain, petit bib, petits dodo... On vous fait des petits bisous et on se reparle bientôt ! Profitez de votre été !", a ainsi écrit la chanteuse âgée de 35 ans, en légende d'une photo la représentant avec son bébé dans les bras. Derrière son mince sourire, on devinait sans peine une petite mine de nuits courtes qui s'accumulent.

Le 22 avril dernier, Emilie Satt - mariée à Jean-Karl Lucas (38 ans) depuis 2016 - annonçait sa toute première grossesse avec une photo de son baby bump publiée sur Instagram. Une première maternité un peu perturbée par ces semaines de confinement. "Jean-Karl a été aux petits soins avec moi, il s'est occupé de tout et a été super prudent. (...) C'était une bonne excuse pour couver. On s'est fait plaisir, on a beaucoup cuisiné, on a testé plein de recettes", avait-elle tendrement expliqué à France Dimanche.

Côté musique, Madame Monsieur - qui avait représenté la France à l'Eurovision sans succès - a sorti un nouveau disque intitulé Tandem en juin 2020. Un album sur lequel figure notamment le single Comme un voleur en collaboration avec Jérémy Frérot.