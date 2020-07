Madame Monsieur : Enceinte, Émilie Satt fait des révélations sur son mari

Après des mois de confinement, Madame Monsieur peut enfin renouer avec le public. Le duo représentant de la France à l'Eurovision sort un nouveau disque : Tandem. Un album de vingt-cinq titres avec la participation de vingt-six artistes. Un projet peaufiné en pleine grossesse de la chanteuse Émilie Satt. La future maman s'est confiée dans les pages de France dimanche. Entre elle et Jean-Karl Lucas, l'histoire aurait pu ne jamais voir le jour...

Auprès du magazine, Émilie Satt a décrit le nouveau projet de son duo, affirmant qu'après avoir beaucoup chanté des histoires d'amour "autocentrées" il était temps pour eux de s'ouvrir aux autres et aux sujets qui les touchent. La jeune femme de 35 ans a toutefois accepté de revenir sur le début de leur couple. "On s'est rencontrés dans un bar grâce à des amis communs. Il jouait, ça m'a plu et, le lendemain, on s'est revus et on a écrit notre première chanson. Pendant un an, on ne s'est plus quittés, on dormait l'un chez l'autre et on écrivait. Moi je suis très vite tombée amoureuse et je lui faisais des déclarations d'amour en chanson en anglais, mais il restait distant en les écoutant. Donc je repartais avec ma chanson et mon ego. Puis j'en ai eu marre, je suis allée voir ailleurs et c'est là qu'il s'est réveillé !", a-t-elle relaté.

Depuis, Émilie Satt a épousé Jean-Karl Lucas, 38 ans. Les amoureux, qui se disent "hyper fusionnels", sont ensemble 24h/24, et leur vie amoureuse comme professionnelle s'en porte étrangement bien ! Alors que la chanteuse attend un petit garçon, elle peut compter sur l'aide précieuse de son époux. Pendant le confinement, il a été parfait. "Jean-Karl a été aux petits soins avec moi, il s'est occupé de tout et a été super prudent. (...) C'était une bonne excuse pour couver. On s'est fait plaisir, on a beaucoup cuisiné, on a testé plein de recettes", a-t-elle ajouté. Quant au retour sur les routes, avec un tout petit bébé, il ne se fera sans doute pas avant plusieurs mois...

Les confidences de Madame Monsieur sont à retrouver dans France dimanche, dans les kiosques le 3 juillet 2020.