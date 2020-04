Madame Monsieur : Émilie Satt dévoile sa grossesse et le sexe de leur bébé

Heureuse nouvelle pour les fans du duo musical Madame Monsieur, composé du chanteur Jean-Karl Lucas et de sa compagne la chanteuse Émilie Satt (dont le vrai nom est Sattonnet). Ce mercredi 22 avril 2020, sur leur compte Twitter, les amoureux ont annoncé la grossesse de la jeune femme.

"C'est un petit garçon", ont tout simplement annoncé les deux artistes, publiant trois photos sur lesquelles on peut voir que la future maman de 35 ans affiche déjà un très joli baby bump sous un pull noir moulant. Madame Monsieur en a aussi profité pour renommer temporairement le compte en Papa Maman ! Sur Instagram, où Émilie Satt et Jean-Karl Lucas, futur papa de 37 ans que l'on imagine lui aussi aux anges, ont d'ores et déjà reçu les félicitations de leurs fans et de personnalités comme Shy'm ou leur petit protégé, le chanteur Bilal Hassani ; ils ont travaillé avec lui sur son album Kingdom.

Ce bébé vient un peu plus encore renforcer la belle histoire de coeur de Madame Monsieur. Émilie Satt et Jean-Karl Lucas se sont rencontrés en 2008, ils ont créé leur duo musical en 2013. En 2016, les amoureux se sont mariés dans le Jura, petit coin de France dont est originaire la chanteuse. En 2018, après avoir participé à l'émission Destination Eurovision, le duo est sélectionné pour porter les couleurs tricolores au célèbre concours européen de la chanson - la première fois que la France envoie un duo. Il termine en 13e position avec le titre Mercy, dédié à une petite fille née en mer en pleine crise des migrants.

Actuellement, on peut entendre Madame Monsieur en collaboration avec le chanteur Jérémy Frérot sur le titre Comme un voleur extrait de leur dernier album intitulé Tandem.

Toutes nos félicitations aux futurs parents !