Émilie Satt (Madame Monsieur) : La future maman évoque la chirurgie esthétique

Fiers représentants de la France à l'Eurovision en 2018, Madame Monsieur n'a pas raccroché son micro à la suite de sa défaite et de sa 13e position au classement, derrière une Netta victorieuse. Au contraire. Émilie Satt et Jean-Karl Lucas ont non seulement aidé Bilal Hassani à sortir son premier album Kingdom, mais ils ont aussi travaillé sur de nouveaux morceaux, dont Comme une reine, véritable ode à l'acception. Mais ces paroles auraient bien pu ne jamais voir le jour, tant la chanteuse a eu du mal elle-même à accepter son reflet dans la glace.

"Le miroir pourrait te briser en milliers de morceaux, susurre-t-elle dans le titre. Des bouts de toi éparpillés flingueraient le peu d'estime qui sauve ta peau quand le coeur est trop gros." Comme elle l'a expliqué sur le compte Instagram du duo, Émilie Satt est la première concernée par ce malaise. Notamment à cause... de son nez. Un complexe qu'elle a de nombreuses fois failli rectifier à l'aide d'un chirurgien esthétique. "Adolescente ça m'a valu pas mal de photos déchirées et de larmes, raconte-t-elle. Depuis que je suis adulte et que j'ai la liberté de le faire, j'ai eu souvent l'impulsion de franchir le pas mais je pense que c'est la trouille qui m'en a empêchée. Je reconnais qu'aujourd'hui j'y pense de moins en moins. Et même si j'ai encore parfois de petites attaques de doute, je crois que j'ai fini par m'y faire et par l'apprivoiser, ce nez."