Madame Monsieur parents : première photo de bébé, le prénom dévoilé

Les interprètes de Mercy nagent donc dans le bonheur. Ils sont ensemble depuis 2008 et tout était parti d'un coup de foudre musical. "On s'est rencontrés dans un bar grâce à des amis communs. Il jouait, ça m'a plu et, le lendemain, on s'est revus et on a écrit notre première chanson. Pendant un an, on ne s'est plus quittés, on dormait l'un chez l'autre et on écrivait. Moi je suis très vite tombée amoureuse et je lui faisais des déclarations d'amour en chanson en anglais, mais il restait distant en les écoutant. Donc je repartais avec ma chanson et mon ego. Puis j'en ai eu marre, je suis allée voir ailleurs et c'est là qu'il s'est réveillé !", racontait Émilie Satt à France Dimanche le mois dernier.

Depuis, leur carrière a décollé et leur amour a même été scellé par un mariage dans le Jura, d'où est originaire Émilie. Le 22 avril dernier, elle annonçait sa toute première grossesse avec une photo de son baby bump publiée sur Instagram. Une première maternité un peu perturbée par ces semaines de confinement. "Jean-Karl a été aux petits soins avec moi, il s'est occupé de tout et a été super prudent. (...) C'était une bonne excuse pour couver. On s'est fait plaisir, on a beaucoup cuisiné, on a testé plein de recettes", avait-elle tendrement expliqué, toujours à France Dimanche.

Du simple fan, à Bilal Hassani, Claudio Capéo jusqu'à Nilusi, beaucoup ont envoyé leurs félicitations aux jeunes parents.