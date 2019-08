Nilusi (Je suis une célébrité...) : Sa blessure choc causée par des termites

Mardi 6 août 2019, les téléspectateurs de Je suis une célébrité, sortez-moi de là (TF1) découvraient la mésaventure de Nilusi avec des termites. Pour récolter de l'argent pour leurs associations, les candidats ont dû braver toutes leurs peurs en mettant leurs mains dans des boîtes sans en connaître le contenu. La production avait réservé une mauvaise surprise à la chanteuse de 19 ans, en lui attribuant des termites. Problème : ces bestioles grignotent tout sur leur passage, y compris l'avant-bras de Nilusi.

"Elles sont toutes sur moi ! Elle me piquent", s'écriait-elle au contact des insectes sur sa peau. Et pendant la diffusion de cet épisode, des mois après, puisque le tournage s'est déroulé en mars dernier en Afrique du Sud, l'ancienne membre des Kids United dévoilait une photo des séquelles causées par les termites sur son corps. "Les termites me mangeaient tellement, ça fait cinq mois !", a-t-elle écrit sur son compte Twitter. Sur son bras, on peut en effet voir plusieurs marques brunes boursouflées dues aux piqûres des termites. Une blessure dont elle ne s'est pas totalement remise et qui risque bien de laisser quelques cicatrices sur sa peau.