Maddy Burciaga et GMK : Révélations sur leur rupture

Confinement oblige, Maddy Burciaga et son compagnon Georges Kikano, un célèbre influenceur automobile plus connu sous le pseudo GMK, ne bougent pas de l'appartement parisien dans lequel ils se trouvent avec des amis. Ils ont donc eu l'idée de prendre un peu de temps pour répondre aux questions de leurs fans par le biais d'une vidéo postée sur la chaîne YouTube de l'ancienne candidate de télé-réalité.

Bonne nouvelle, Maddy et GMK ont accepté de répondre à celle qui brûlait toutes les lèvres : pour quelle raison avez-vous rompu en février dernier ? "On ne va pas rentrer dans tous les détails non plus. Comme vous le savez, on était amis à la base. A un moment, on a ressenti le besoin d'aller plus loin et on s'est mis ensemble. Mais on est resté un peu bloqués dans la relation d'avant, c'est-à-dire amis", a tout d'abord confié le jeune homme de 27 ans. Et la belle blonde de 26 ans de poursuivre : "C'était compliqué de passer du statut d'amis à couple. On commençait à se regarder différemment. Forcément, il y avait des choses qu'on ne faisait pas avant qu'on avait envie de faire l'un envers l'autre. Et c'est vrai que ça a été un peu déstabilisant au début. On avait l'impression qu'on se redécouvrait un peu différemment et au final, je pense qu'on a eu besoin de faire une petite coupure pour se rendre compte qu'au final on se manquait et que c'était ensemble qu'on voulait être."

Malgré leur pause, Maddy et GMK n'ont jamais cessé d'être en contact et ont en effet pris la décision de se remettre en couple. Depuis, tout se passe pour le mieux. Les tourtereaux ont l'impression de ne faire qu'un. Et ils sont si bien ensemble qu'ils ont prévu de vivre sous le même toit cette année.