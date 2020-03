Maddy Burciaga rabibochée avec GMK : leur confinement à deux, un vrai "bonheur"

C'est reparti pour un tour ! Maddy Burciaga est retombée dans les bras de son ex, Georges Kikano, un célèbre influenceur automobile surnommé GMK. Depuis quelques jours, la jolie blonde s'affiche de nouveau à ses côtés sur Instagram, de quoi rendre perplexes certains de ses followers. Car oui, le 5 février dernier, l'ancienne candidate de télé-réalité vue dans Les Anges annonçait sa rupture soudaine avec son chéri. "On n'est plus ensemble, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne se parle plus, qu'on ne se voit plus, qu'on ne s'entend plus. Mais ça faisait plus de six ans qu'on se connaissait, on a voulu essayer quelque chose... On y a beaucoup cru, on a quelque chose qui ne s'explique pas, mais c'est vrai qu'en couple, des fois, le coeur a ses raisons que la raison ignore, il y a des choses qu'on ne contrôle pas."

Et visiblement, Maddy et GMK n'ont pas davantage contrôlé leurs retrouvailles. Lors d'une session questions/réponses, l'ex de Vincent Queijo n'a donc pas échappé aux indiscrétions des internautes, lesquels voulaient savoir depuis combien de temps le couple se fréquentait. "Environ cinq mois, sans compter la coupure de deux semaines", a-t-elle confié en toute transparence. Et d'ajouter avec humour : "On passe nos journées ensemble H24 depuis le mois d'octobre donc franchement pour moi c'est comme si ça faisait huit ans même".

Ce petit break de deux semaines leur aurait donc fait le plus grand bien puisqu'ils se retrouvent aujourd'hui en confinement ensemble, ce qui apparaît comme étant un vrai "bonheur" pour la jeune femme comme elle l'a laissé entendre dans sa story. Une fois la crise sanitaire passée, ils envisagent même de passer un nouveau cap : celui d'emménager à deux. "C'est prévu pour dans pas longtemps si tout va bien", a révélé Maddy en répondant à un internaute, annotant au passage les émojis d'un avion, d'une maison et d'un soleil. Le couple suivra-t-il la tendance d'aller à Dubaï ? Affaire à suivre...