Madonna : Coiffure originale et jambes à l'air pour "Sex", aux côtés de sa fille Lourdes

Trente ans après la sortie de son livre SEX, Madonna vient de le rééditer avec Saint Laurent Rive Droite, à l'occasion d'une exposition événement organisée par Art Basel en marge de la foire Miami Beach. Et pour fêter ce grand moment, la pop star de 64 ans, maman de 6 enfants, a sorti le grand jeu : cheveux roux coiffés avec une grosse tresse à la forme étrange, faux cils, cravache à la main, veste et top bustier en dentelle noirs, mini jupe, longs collants... La célèbre interprète de Like a prayer a, comme à son habitude, monopolisé toute l'attention grâce à ce look d'enfer.

Mais elle a également pu compter sur sa fille aînée Lourdes, née le 14 octobre 1996 de sa précédente relation avec le coach sportif cubain Carlos Leon, pour faire crépiter à son tour les flashs des photographes. Comme sa mère, la jolie brune avait les jambes à l'air puisqu'elle portait une longue robe noire fendue au niveau du haut de la cuisse. Voilà un look à la hauteur de l'événement, puisque pour rappel, le livre de sa mère s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires dans le monde. Un véritable succès, donc.

Je suis presque jalouse

Mère et filles semblent nouer une relation solide, à en croire les propos de Madonna dans les pages du Vogue américain en 2019, alors qu'elle sortait son album Madame X. Elle avait alors fait part au magazine de toute l'admiration qu'elle porte à sa fille : "Elle est incroyablement talentueuse. Je suis presque jalouse parce qu'elle est incroyable dans tout ce qu'elle entreprend. C'est une danseuse extraordinaire, une grande actrice, elle joue du piano à merveille. Elle est bien meilleure que moi". Au mois d'août, Lourdes sortait sa première chanson intitulée Lock&Key alors qu'elle s'était initialement lancée dans une carrière de mannequin.

A noter que la chanteuse Grace Vanderwaal, championne d'America's Got Talent 11, ainsi que les soeurs mannequins Shannon and Shannade (également appelées 'The Clermont twins', ndlr) étaient également de la partie pour cette soirée dédiée à Madonna.