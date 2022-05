Maëva Coucke essaye une attraction... à plus de 50 mètres de hauteur !

Miss France prend de la hauteur ! A l'approche de début officiel de Roland-Garros, l'ancienne reine de Beauté Maëva Coucke a été vue à plusieurs dizaines de mètres de haut dans la nouvelle attraction du prestigieux tournoi de tennis. Pas vraiment inquiétée par le vertige, la jeune femme a profité de la vue imprenable sur Paris.

Miss France 2018 était ravissante ce mardi dans une robe beige et blanche fendue au niveau de la cuisse et qui laissait ses épaules apparentes. Présente pour tester les nouveautés du village de Roland-Garros, la Nordiste de 27 ans a pris place dans une nacelle qui l'a conduite à 50 mètres de hauteur pour admirer Paris. Une expérience baptisée Entre Ciel et Terre et qui fait son apparition pour le toute première fois porte d'Auteuil.

Maëva Coucke était accompagnée du célèbre tennisman excentrique Mansour Barhami ainsi que Gilles Moretton le président de la Fédération française de tennis. Les invités ont eu la chance de siroter un verre de champagne dans ce cadre fantastique. Les pieds dans le vide, ils en ont également profité pour prendre de nombreux selfies, qu'ils ont ensuite partagés avec leurs followers sur les réseaux sociaux (voir diaporama).

Interrogé par nos confrères de 20 minutes, la directrice de la communication de la fédération Sarah Pitkowski a expliqué le choix d'investir dans ce type de projet : "On veut faire passer de manière plus claire les valeurs que porte le tournoi, à savoir l'élégance, l'audace, la combativité. Du ciel, c'est peut-être le meilleur moyen de voir cet espace Roland-Garros et ce panorama unique, donc il faut monter très haut !" Néanmoins, une ouverture au grand public n'est pas à l'ordre du jour.

Le tournoi de Roland-Garros débutera le 22 mai prochain avec de toutes nouvelles ambitions portées par sa nouvelle directrice, l'ex-championne Amélie Mauresmo, première femme choisie pour ce poste (bien que la remarque la fatigue un peu). Sur les courts malheureusement, le clan tricolore devra faire sans sa tête d'affiche puisque Gaël Monfils a déclaré forfait.