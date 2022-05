Gaël Monfils : Le futur papa renonce à Roland-Garros, il doit subir "une intervention", explications

Alors que les qualifications pour Roland-Garros ont commencé ce lundi 16 mai, le tournoi en lui-même ne démarre que le dimanche 22 mai. On sait d'ores et déjà que la France ne pourra pas compter sur Gaël Monfils parmi les chances masculines, la faute à un problème de santé. Le joueur a lui-même annoncé son retrait sur Twitter.

Sur son compte, le sportif âgé de 35 ans a donc dévoilé son absence à venir du tournoi parisien de Roland-Garros, lui qui avait l'espoir de s'y présenter pour la 16e fois de sa carrière. Il écrit : "Bonjour à tous, je suis au regret de vous annoncer mon retrait de l'Open Parc de Lyon et de Roland Garros la semaine prochaine. Je suis gêné depuis Monte-Carlo par une épine calcanéenne au talon droit qui m'empêche de me déplacer sur le court. J'ai donc pris la décision de faire une petite intervention afin de traiter le problème pour pouvoir reprendre les tournois au plus vite. Je vous tiendrai au courant de ma date de reprise dès que possible."

Le joueur parisien, numéro 1 français et numéro 22 du classement mondial, avait signé un début de saison convaincant en s'imposant à Adélaïde et en se hissant jusqu'en quarts de finale de l'Open d'Australie. Mais quand la saison sur terre battue s'est ouverte en avril, il a renoncé à jouer à Monte-Carlo et à Barcelone, déjà gêné par son pied. Puis il a fait une croix sur Rome en avançant la "persistance d'une blessure au talon". Entre les deux, après "dix jours complet" d'arrêt, il n'a joué que deux matches à Madrid, où il a été stoppé par le N.1 mondial, le désormais clivant Novak Djokovic (6-3, 6-2), au deuxième tour.

Si Gaël Monfils doit être triste de renoncer à Roland-Garros, dont l'édition 2022 prendra fin le 5 juin prochain, on imagine cependant que le joueur a de quoi garder le moral. En effet, dimanche 15 mai, il a annoncé une heureuse nouvelle à ses abonnés sur les réseaux sociaux : il va devenir papa. Le sportif et sa femme, la joueuse de tennis ukrainienne Elina Svitolina - classée 32e à la WTA -, attendent premier enfant, une fille, dont la naissance est programmée pour le mois d'octobre.