Maeva Coucke victime d'un souci de santé : sa solution peu commune pour y remédier

La vie de Maeva Coucke a changé le 16 décembre 2017. Ce jour-là, elle a été élue Miss France 2018 et depuis, elle évolue sous le feu des projecteurs. Sa vie est scrutée sur les réseaux sociaux, un quotidien qu'elle se plaît à partager avec sa communauté. Ainsi, le 21 juillet 2022, la jeune femme de 28 ans a fait une révélation sur son état de santé.

Maeva Couke partage tout avec ses abonnés. Sa vie de couple avec François Bonifaci, ses projets... Elle dévoile le meilleur comme le pire. Pour preuve hier, elle a évoqué un souci de santé avec lequel elle doit vivre depuis un an. L'ancienne reine de beauté a des nodules au niveau des cordes vocales. Et pour s'en débarrasser, elle a fait appel à un guérisseur. "Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce matin, je suis allée voir un guérisseur. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été en voir un. Soit on y croit, soit on n'y croit pas, je ne m'étalerai pas là-dessus. Juste je suis allée le voir pour les problèmes aux cordes vocales puisque ça fait un an maintenant que ça dure. C'est très long. J'ai toujours autant de mal à parler, je perds ma voix tout le temps...", a-t-elle confié. Et de préciser qu'elle va "même voir une orthophoniste".

Maeva Coucke n'a pas souhaité parler de son ressenti à la suite de ce rendez-vous. Elle a vite changé de sujet pour parler de la suite de sa journée. L'ex-Miss a expliqué qu'elle avait été conviée au Grand Prix de France par Emirates. Un événement qu'elle attend toute l'année. Mais voyant que les places n'arrivaient pas, elle a contrôlé son numéro de suivi et a vu qu'elles avaient été livrées. "Je vois que quelqu'un a signé. (...) Mes places ont disparu donc j'étais tellement triste toute la journée", a-t-elle précisé. Fort heureusement, elle a fini par retrouver leur trace et pourra donc s'y rendre le 24 juillet prochain.

Espérons qu'elle aura autant de chance concernant son état de santé. Rappelons que c'est en octobre dernier que Maeva Coucke a évoqué pour la première fois ce dont elle souffrait. "Je suis allée chez l'ORL. J'ai des nodules aux cordes vocales (d'où ma voix cassée depuis deux mois)", avait-elle lancé. Elle avait vite précisé que ces tumeurs étaient bénignes (non cancéreuses). Elle a tout de même subi une opération de la gorge le mois suivant. Une intervention qui n'a malheureusement pas réglé son problème donc.