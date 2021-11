Maeva Coucke en larmes : Opérée de la gorge, elle confie ses craintes

Enrouée depuis plusieurs semaines, Maëva Coucke souffrait de maux de gorges qui l'handicapaient au quotidien. Inquiète, Miss France 2018 s'était rendue chez le médecin ORL afin de comprendre d'où venait ses douleurs. Finalement, l'ancienne protégée de Sylvie Tellier a découvert qu'elle avait des nodules aux cordes vocales, "d'où ma voix cassée depuis deux mois" avait-elle confié.

Rapidement, Miss Nord-Pas-De-Calais 2017 a pris rendez-vous afin de subir une intervention chirurgicale et enfin, se débarrasser de ses nodules. Le 13 novembre 2021, la jeune femme de 27 ans a confié qu'elle avait dû également se faire "brûler" les amygdales. Une opération extrêmement douloureuse selon la jolie rousse, qui est apparue en larmes sur Instagram.

La souffrance ne devrait être que passagère

"Update sur ma santé : ce n'était pas prévu, mais je viens à l'instant de me faire brûler les amygdales. Je ne vous raconte pas à quel point ça fait mal. On l'a fait sous anesthésie locale. Heureusement, la souffrance ne devrait être que passagère. Bref, ça fait deux mois que j'avais des problèmes de gorge, maintenant c'est réglé. Enfin !" écrit-elle en légende d'une photographie où on la découvre les yeux rougis de larmes.

Un mal pour un bien pour la soeur d'Alizée qui devra bientôt se rendre à la prochaine élection Miss France le 11 décembre 2021. Maëva Coucke apparaîtra dans le public et sera accompagnée d'autres reines de beauté. "On ne ment pas quand on dit qu'on est une grande famille, c'est vraiment le cas. Il n'y a pas de concurrence entre nous. Je suis le plus proche de Camille et de Iris, on est la team Ch'ti. Et puis Camille, comme je le disais, on se connaît depuis nos 14 ans. Je suis aussi proche de Vaimalama et Clémence, mais en vrai je m'entends avec tout le monde. Et Sylvie aussi, ce n'est pas juste la directrice du comité, elle était Miss !" révélait-elle à propos de ses amies Miss à Paris Match en décembre 2020.