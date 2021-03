Maeva Ghennam avec des attelles : ses mains la lâchent pour une raison hallucinante

Maeva Ghennam n'est pas au meilleur de sa forme. La candidate des Marseillais (W9) s'est dévoilée avec deux attelles aux mains sur Snapchat, le 22 mars 2021. Et elle a dévoilé la raison étonnante de sa souffrance.

A l'instar de toutes les influenceuses, l'ancienne compagne de Greg travaille avec son téléphone. En plus de partager son quotidien sur les réseaux sociaux, elle fait de nombreux placements de produits. Sans compter qu'elle utilise son cellulaire pour sa vie personnelle également. Mais il faut croire qu'elle passe sa vie accrochée à son téléphone car lundi soir, elle a révélé qu'elle souffrait au niveau des mains.

"Je suis clairement au bout de ma vie parce que j'ai mal aux mains. Je ne peux plus toucher mon téléphone. Je n'ai plus de force aux mains, j'ai deux attelles. J'ai rendez-vous chez le médecin après-demain et je pense que c'est très grave parce que je n'ai plus de force. J'ai vraiment du mal à conduire, je ne peux plus porter de trucs lourds, je ne peux plus mettre les grosses coques sur mon téléphone... Mes mains sont en train de me lâcher", a expliqué Maeva Ghennam alors que l'un des membres de sa famille lui tenait son téléphone.

La brune de 23 ans se demande si elle ne devra pas se faire opérer des mains afin de remédier à la situation. Si tel est le cas, elle est prête à trouver "quelqu'un pour [lui] tenir [son] téléphone" car c'est son outil de travail. Et elle est prête à le payer ! "Je rigole mais j'ai mal. Ce n'est pas normal à 23 ans d'avoir ça", a conclu Maeva Ghennam.

Nul doute que la jeune femme donnera de ses nouvelles après son rendez-vous chez le docteur.