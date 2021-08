Maeva Ghennam : Sa prothèse mammaire "a explosé"

Maeva Ghennam se fait plutôt discrète ces derniers temps sur les réseaux sociaux. De retour depuis plusieurs semaines du tournage des Marseillais VS Le Reste du Monde, la sulfureuse brune de 24 ans se consacre désormais à ses projets professionnels, oubliant presque de se confier auprès de ses millions d'abonnés. Ce mardi 24 août 2021, Maeva Ghennam s'est rattrapée en prenant la parole sur Snapchat mais, malheureusement, les nouvelles n'étaient pas bonnes.

"Il m'arrive que des galères aujourd'hui...", a-t-elle d'abord fait savoir. Et d'ajouter : "Je crois que ma prothèse mammaire a explosé, j'ai fait une mammographie, ça fait trop mal." Pour ne rien arranger à ses affaires, Maeva Ghennam s'est fait contrôler sur la route par la police. Résultat des courses : elle a perdu 3 points de permis. "Je vous jure, j'ai passé une journée de merde", a-t-elle ainsi déploré une fois de retour chez elle à Marseille, où elle passe une partie de ses vacances.

La soirée ne risquait pas de s'arranger puisque sa douleur au sein gauche a fini par revenir. "J'ai très très mal au sein, donc je suis partie voir mon docteur, j'ai une boule en bas du sein, j'ai fait une mammographie, peut être que la prothèse a explosé, ce n'est pas sûr, j'espère que non, ça m'a fait trop mal, on m'a tiré les tétons", a-t-elle réexpliqué à sa communauté Snapchat avant de véritablement commencer à s'inquiéter : "Je n'en peux plus, j'ai mal aux tétés, moi je pensais que ce n'était rien mais au final ça peut être grave... J'espère que non. J'ai trop peur de l'avoir fissurée (la prothèse, ndlr), je vais avoir la réponse demain. Mes seins je les aime trop, ils sont trop beaux, je n'ai pas envie de les refaire, donc j'espère vraiment que c'est juste un mauvais coup mais je ne sais pas ce qui s'est passé". Reste donc à espérer pour l'ex de Greg Yega que tout rentre dans l'ordre très rapidement.