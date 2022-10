Magali Ripoll (N'oubliez pas les paroles) : son hygiène de vie stricte pour ne pas craquer

Elle est l'une des figures emblématiques de N'oubliez pas les paroles (France 2). Magali Ripoll est choriste dans le jeu télévisé présenté par Nagui. Une personnalité forte qui s'est vue confier l'animation de la première tournée du programme. La chanteuse, accordéoniste et claviériste de 43 ans a donc un emploi du temps bien chargé. Et pour tenir, elle a une hygiène de vie irréprochable comme elle l'a confié à Télé Loisirs, pour leur édition du 17 octobre 2022.

C'est grâce à un chef d'orchestre qu'elle connaissait que Magali Ripoll a réussi à intégrer N'oubliez pas les paroles. Et très vite, elle est sortie de l'ombre car l'époux de Mélanie Page a souhaité mettre les musiciens davantage en avant. Sa personnalité pétillante et déjantée a rapidement conquis les téléspectateurs ainsi que l'équipe du programme, puisqu'elle fait partie de cette aventure depuis quinze belles années. Et le rythme est effréné. "Les jours d'enregistrement, nous pouvons tourner jusqu'à 14 émissions. En même temps cette dynamique nous permet d'être efficaces et spontanés", a-t-elle précisé.

Afin de tenir la cadence, la maman de Marius (4 ans) et Chloé (10 ans) s'impose une discipline de vie strict. Elle essaie "d'enchaîner plusieurs jours en [se] couchant tôt". Mais pas que ! "Avec ma tisane au thym, je suis plus efficace que si je fais la tournée des bars ! J'ai aussi un coach sportif qui me fait faire du cardio et des exercices de renforcement musculaire", a poursuivi Magali Ripoll. C'est donc une femme toujours en forme que le public peut retrouver, au côté de Fabien Haimovici notamment, mais aussi de Nagui avec lequel elle entretient une "grande amitié professionnelle". "On se fait confiance, on se dit tout. C'est une grande chance de travailler avec quelqu'un de son envergure. Il y a quelque chose de très instinctif entre nous", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter qu'elle était fan du présentateur de 60 ans avant même de le rencontrer.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Télé Loisirs du 17 octobre 2022.