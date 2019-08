Magalie Vaé : Retour surprise dans The Voice Kids, elle est rayonnante !

Ce vendredi 23 août 2019, TF1 diffuse le premier épisode des auditions à l'aveugle de The Voice Kids 6. Une nouvelle saison durant laquelle Patrick Fiori, Amel Bent, Soprano et Jenifer vont dénicher les meilleurs Talents. En pleine émission, alors que Karine Ferri rencontrait Matilda, jeune chanteuse venue tenter sa chance dans le télé-crochet, elle a reconnu son accompagnatrice... Magalie Vaé !

Quatorze ans après avoir remporté la saison 5 de la Star Academy, la jeune femme fait son retour sur TF1. Toujours aussi souriante, le teint hâlé et en forme, Magalie Vaé rayonne. Elle est venue encourager Matilda, 8 ans et demi, dont elle est la professeur ! "Deux fois par mois, je prends des cours de chant et c'est avec Magalie Vaé qui a gagné la Star Academy saison 5, lance la fillette face caméra. On a appris à bouger, à bien respirer, plein de trucs comme ça qui font que je peux être là !"

De son côté, Magalie Vaé est à fond derrière Matilda, avec qui elle s'entend visiblement très bien. "C'est une petite fille super souriante, super joyeuse. Je suis très fière d'elle", lance la star de 32 ans. Finalement, Matilda n'a pas réussi son pari de séduire les quatre coachs avec son interprétation de Mercy, un titre de Madame Monsieur que le duo avait d'ailleurs écrit pour l'Eurovision 2018.

Matilda est venue me voir

Interviewée par Télé Loisirs, Magalie Vaé s'est confiée sur ce retour surprise : "Matilda est venue me voir un jour pour me demander si je donnais des cours de chant. Ce qui n'est pas le cas. (...) Matilda est une petite fille très talentueuse. Je savais que je pouvais lui transmettre des choses. Un jour, elle est venue me voir en me disant qu'elle s'était inscrite à The Voice Kids. Je n'y suis pour rien. Elle a réussi toute seule à passer les étapes qui l'ont menée aux auditions à l'aveugle. Je lui ai donné quelques conseils par rapport à mon expérience avec les plateaux télé. Puis, elle a fini par me demander d'être présente en coulisses, avec elle, lors des auditions à l'aveugle. J'ai accepté."

Magalie Vaé l'assure, elle n'a pas accepté la proposition de Matilda pour passer à la télévision ou se faire voir. "Je suis venue pour soutenir Matilda et ses parents qui étaient évidemment stressés. Ils avaient besoin que je sois à leur côté. J'étais là pour les rassurer, les détendre en faisant des blagues", a-t-elle conclu.

En février dernier, la maman de la petite Elia (8 ans) donnait de ses nouvelles dans l'émission Que sont-ils devenus ? L'incroyable destin des stars des émissions de télé-crochet sur TFX. Elle révélait ainsi avoir créé en 2016 son entreprise d'événementiel lui permettant d'animer des mariages et des anniversaires en musique. Depuis son passage dans The Voice Kids, les téléspectateurs savent donc désormais que Magalie Vaé est également professeur de chant !