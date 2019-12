Magloire au meilleur de sa forme : il évoque sa perte de poids spectaculaire

Depuis plus de vingt ans, Magloire est une figure incontournable du paysage médiatique français. Pourtant, l'ancien acolyte de Michaël Youn dans le Morning Live a connu une douloureuse période à vide. Sa descente aux enfers a commencé avec le décès de sa mère Raphaëlle en 2016, des suites de la maladie d'Alzheimer. Une perte insupportable pour l'ancien animateur qui a été suivie par une importante prise de poids et même un malaise cardiaque en octobre 2017.

Ses démons enfin derrière lui, Magloire a retrouvé la forme comme il l'indique dans les pages de France Dimanche et a réussi à se délester de nombreux kilos. "En quatre mois, j'ai perdu 37 kilos ! C'était une question de bien-être, tant physique que moral. La charge que j'avais accumulée m'empêchait de vivre et de travailler comme je l'ai toujours fait. Après cette période difficile due à la disparition de ma mère, je retrouve un peu mes esprits. Ce poids participait à cette éclipse dans ma vie... Il fallait que je me remplisse le ventre pour survivre mentalement", explique-t-il. Déterminé à se reprendre en main et désireux "de vivre", Magloire espère continuer de mincir. "Ce qui ne m'empêche pas de continuer à m'engager contre la grossophobie", assure-t-il.

Car oui, depuis quelque temps maintenant, il est engagé dans cette cause, après avoir été lui-même victime. "Certains emplois à la télévision m'ont même été refusés à cause de mon poids !", se désole-t-il. Finalement, les attaques dont il a fait l'objet ont eu un effet positif et l'ont poussé à agir. "J'en ai parlé dans les médias et la mairie de Tarnos m'a contacté. Avec des jeunes de la ville qui avaient remarqué que leurs amis en surpoids ne se rendaient plus sur la plage après avoir été victime de moqueries, nous avons fait un court métrage. (...) Dès février, il devrait courir les festivals. (...) J'essaie aujourd'hui de diriger mes actions professionnelles autour de l'engagement. C'est ma façon de faire quelque chose d'utile pour cette planète." À côté de ses nouveaux projets très solidaires, Magloire renoue avec la télévision. Cette année, il a rejoint le casting de Fort Boyard et campe désormais le rôle du génie Magik. En outre, il est chroniqueur dans La Grande Darka chaque samedi présentée par Cyril Hanouna. Une bouffée d'air frais pour Magloire.