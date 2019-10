Maitland Ward : L'ancienne star Disney s'est reconvertie dans le porno

D'une série Disney Channel à l'industrie du porno, il n'y apparement qu'un pas. C'est en tout cas la vision de Maitland Ward, qui a choisi des productions un peu moins familiales pour la suite de sa carrière. À 42 ans, celle qui jouait Rachel McGuire dans la série Incorrigible Cory s'illustre actuellement dans le film Drive, pour le site pornographique Deeper. La superbe rousse se dévoile ainsi dans ce porno lesbien disponible depuis le 4 octobre 2019.

"Je ne pensais pas qu'un film pour adultes soit aussi bien monté", explique, sans mauvais jeu de mots, Maitland Ward à In Touch Weekly. "J'ai lu le script et je me suis dit que c'était vraiment, vraiment bien écrit. Tant de thèmes sont abordés et mon personnage est complètement différent des rôles que j'ai pu avoir", poursuit-elle. Maitland Ward a annoncé ce nouveau projet étonnant depuis son compte Instagram, où elle partage quotidiennement des photos d'elle dénudée avec 730 000 admirateurs.

Le film, produit par l'ancienne star du X Kayden Kross, raconte l'histoire de cette femme innocente (le personnage joué par Maitland Ward) qui commence à se libérer. "J'ai accepté ce rôle parce que je pense que le porno peut être plus démocratisé, un porno où les gens pourraient apprécier le script et apprécier ce qu'il se passe réellement", indique l'actrice. En effet, la bande-annonce qu'elle a publiée sur Instagram dépeint un film d'une grande qualité. Lumières, effets spéciaux, martinet... De quoi émoustiller ses plus grands fans.

"Je ne pense pas que mes fans m'aient déjà vue comme ça auparavant. C'est une évolution, mon parcours authentique. Tout ce que j'ai fait, j'ai voulu l'explorer à fond. Je pense que j'ai mûri aussi", conclut la pimpante rousse, qu'on a par ailleurs déjà vue dans Amour, gloire et beauté.