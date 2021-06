Majda Sakho (Championnes) : Maman nostalgique, elle ressort d'adorables photos de ses enfants

Mamadou Sakho est actuellement au Sénégal. Il y a retrouvé un ancien adversaire (en club) et partenaire (en équipe de France) Bafetimbi Gomis. Nul doute que les deux hommes suivent attentivement les Bleus à l'Euro 2020. Le sélectionneur Didier Deschamps et ses joueurs ont affronté le Portugal mercredi soir en dernier match de la phase de poules. Le match s'est soldé sur un score de parité (2-2), permettant aux deux équipes d'accéder aux huitièmes de finale.

Mamadou, lui, n'a pas porté le maillot tricolore depuis 2018. Il avait été injustement accusé de dopage et condamné à 30 jours de suspension par l'Agence Mondiale Anti-dopage (AMA) deux ans plus tôt, une sentence qui lui avait coûté une participation à l'Euro 2016. Elle fut levée par l'UEFA, car l'higénamine, substance détectée dans les urines de défenseur de Crystal Palace, n'est pas mentionné pas sur la liste des produits interdits de l'union. Le défenseur international avait ensuite attaqué l'AMA en justice et a obtenu gain de cause.

"Forcément, je ressens de l'injustice devant cette histoire. Je ne méritais pas ça. Mais ce qui me gêne le plus, c'est la manière dont mes proches l'ont vécue. Ma mère a beaucoup souffert de tout cela. Il y a eu beaucoup de bêtises et de méchancetés qui ont été dites sur moi à cette époque", avait-il confié au Parisien lors de son retour en équipe de France, en 2018. Désormais, le joueur formé au PSG fait partie des dizaines de millions de supporters des Bleus.