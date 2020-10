Malika Ménard : Agressée sexuellement à 5 ans, elle raconte

Grâce au mouvement #MeToo né en 2017, la parole des victimes de harcèlement sexuel et d'agressions s'est libéralisée. Malika Ménard en a elle aussi fait la terrible expérience, pendant son enfance. L'ex-Miss France avait alors entamé une transformation précoce, persuadée qu'elle la protégerait contre une nouvelle attaque.

C'est avec Closer que Malika Ménard est revenue sur cette agression. La jolie brune de 33 ans s'est entretenue avec le magazine au sujet de son livre, Fuck les complexes (Éditions Amphora), disponible le 13 octobre prochain. Dans cet ouvrage, Malika raconte une agression qu'elle a subie à seulement 5 ans. Son auteur, qui avait 30, était le fils de sa nounou.

"À 5 ans j'ai réalisé que j'étais une fille. Si j'avais été un garçon, cet homme ne s'en serait pas pris à moi, explique Malika à Closer. C'est à ce moment-là que je demande à ma mère de me couper les cheveux très court et de m'acheter des habits de garçon. Pour ne plus être confrontée à ce genre d'agression." Son mécanisme de défense a été d'adopter une apparence masculine.

"Je voulais épargner mes parents car mon enfance n'a pas été facile avec eux (...) Ce livre est sur le rapport au corps. Je n'aurais pas été honnête avec les lecteurs et les lectrices si je n'avais pas évoqué cet événement", ajoute Malika Ménard. Sa transparence touchera certainement ses fans, à commencer par celui qu'elle a rencontré ce jeudi 8 octobre lors d'une séance de dédicaces au bureau de sa maison d'édition.

Retrouvez l'interview de Malika Ménard dans le nouveau numéro de Closer, en kiosques ce vendredi 9 octobre 2020.