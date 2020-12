Malika Ménard agressée sexuellement à 5 ans : émue, elle évoque son calvaire

À 22 ans, Malika Ménard a été élue Miss France 2010. Une grande victoire pour cette jeune femme originaire de Normandie qui prenait alors en même temps une certaine revanche sur la vie. En effet, dix ans après avoir remportée sa couronne, la jolie brune a révélé avoir été victime d'abus sexuel lorsqu'elle n'avait que 5 ans. Un témoignage bouleversant qu'elle a partagé dans son livre Fuck les complexes paru en octobre dernier. Elle était invitée à évoquer cette période trouble de sa vie auprès de Faustine Bollaert dans Ça commence aujourd'hui mercredi 9 décembre 2020.

Malika Ménard a alors d'abord recontextualisé sa jeunesse, elle qui a grandi plusieurs années sans son père. Sa mère dentiste travaillait quant à elle beaucoup. À tel point que la jeune enfant qu'elle était vivait avec son petit frère Raphaël chez leur nourrice "du lundi matin au samedi soir". C'est au sein de ce foyer que les agressions ont commencé. Son auteur, qui avait 30 ans, était le fils de sa nounou. "Les premiers souvenirs que j'ai en mémoire ce sont des souvenirs tristes, douloureux, a-t-elle confié. C'est très difficile d'être victime d'attouchements pendant plusieurs années et à répétition. Et puis il y a un jour où tu te décides à en parler."

Et en effet, Malika Ménard a fini par dénoncer les actes de son agresseur, mettant ainsi fin à son calvaire. "Le dimanche, c'était notre journée de repos à trois, à la maison. Le samedi où elle (ndlr : leur mère) vient nous chercher, elle les invite, ma nourrice, son mari et leur fils chez nous le dimanche. (...) Et là, je ne peux pas vous expliquer pourquoi parce que je n'étais qu'une enfant. Mais c'est ce jour où j'ai tout dit à ma mère. Je n'avais pas envie que cette personne rentre dans notre intimité, dans notre château fort", s'est-elle souvenue.

Sa mère mesure aussitôt l'ampleur du problème et retire alors ses enfants de chez la nourrice, laquelle a par la suite "cessé d'exercer". S'en est suivi un long travail intérieur pour que Malika Ménard parvienne à se réapproprier son corps. Devenir Miss France l'aura incontestablement aidé à se libérer de son passé.