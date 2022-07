Malika Menard : L'accident "dramatique" qui lui a laissé une séquelle physique

Les grandes vacances ont commencé pour de nombreux Français, dont des personnalités bien connues. En famille, entre amis, à la plage ou en pleine nature... elles sont différentes pour tous. Malika Menard a expliqué n'avoir de son côté pas encore tout à fait planifié ses congés pour l'été lors d'une interview pour Closer, parue le 22 juillet 2022. Pourtant, il s'agit certainement de la saison préférée de notre Miss France 2010. Cela n'a toutefois pas été le cas, notamment l'année de ses 12 ans. À l'époque, Malika Menard a connu une mésaventure dramatique.

Si elle avait d'ordinaire l'habitude de passer ses vacances chez ses grands-parents avec son frère, pendant que sa mère qui les a élevés seule continuait de travailler, Malika Menard a tenté l'expérience de la colo, laquelle s'est révélée "dramatique". "C'était à Houlgate, en Normandie et les garçons se moquaient pas mal de moi, dont un qui s'est amusé à piquer mes chaussures. Je l'ai coursé jusqu'à sa chambre. J'ai tapé sur la baie vitrée pour qu'il m'ouvre mais elle a volé en éclat", s'est-elle souvenue pour nos confrères. L'accident lui a laissé des séquelles encore très présentes aujourd'hui, alors qu'elle vient de fêter ses 35 ans. "Résultat, le nerf médian de ma main droite a été sectionnée et depuis, je n'ai plus aucune sensation dans cette main", a-t-elle révélé.

Qu'à cela ne tienne, ce petit handicap est loin de l'avoir empêché de réaliser ses rêves, dont celui de devenir Miss France. Malika Menard a d'ailleurs toujours voué une passion pour les concours de beauté. À 15 ans, elle remportait sa première élection, celle de Miss VVF (Village Vacances). Et cette fois, elle garde un très bon souvenir de ce moment. "Le soir-même, j'ai flirté avec Mister VVF, Nicolas, un grand blond. Ne me demandez pas pourquoi lui parce que, les grands blonds, ce n'est pas du tout mon genre !", a-t-elle rapporté. Il est vrai que la normande a plus tard plutôt eu un faible pour les charmants bruns, comme Michaël Cohen, le chanteur Ycare ou encore le restaurateur marseillais Christophe Juville. Désormais célibataire mais romantique dans l'âme, Malika Menard a envie "de tomber amoureuse, de tendresse, de câlins et de partage" pour son été 2022.