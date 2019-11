Malika Ménard : Moment beauté et piercing avec Laury Thilleman

Mode, beauté, sport et bien-être : Malika Ménard et Laury Thilleman partagent ces centres d'intérêt ! Elles se sont retrouvées mercredi soir à l'inauguration d'un institut. Malika Ménard a profité de l'occasion pour se faire un nouveau piercing et maquiller par une experte en la matière.

C'est au 72, Rue Pierre-Demours dans le 17e arrondissement de Paris, que se situe la nouvelle adresse beauté des de Miss France. Mercredi 27 novembre 2019, les deux anciennes reines de beauté s'y sont rendues pour découvrir le deuxième centre Les Jardins de Nana. Mélodie Glam les attendait pour une session maquillage.