Mallaury Nataf à nouveau SDF par choix ? Jean-Luc Azoulay fait des révélations

Dans son édition du 11 décembre 2020, le magazine Closer dévoile que Mallaury Nataf (48 ans) est à nouveau SDF. Une information à laquelle a réagi le producteur Jean-Luc Azoulay, qui l'a révélée au grand public dans la série Le Miel et les abeilles, en 1992.

Alors qu'elle avait fait son retour sur le devant de la scène en 2019 dans Les Mystères de l'amour (pour incarner Lola, la cousine d'Hélène), Mallaury Nataf vit une fois de plus dans la rue selon les informations de nos confrères. Ils expliquent qu'il y a plusieurs mois elle a quitté, sans raison, la colocation qu'elle occupait dans les Hauts-de-Seine pour vivre dans les rues parisiennes, dans le quartier du Marais. Elle partage son quotidien avec un "compagnon d'infortune" qui tenterait d'attirer l'attention des passants en accrochant un gobelet au fil d'une canne à pêche. Tous deux partageraient des gestes tendres, comme des "baisers furtifs".

Si la nouvelle en a attristé et surpris plus d'un, Jean-Luc Azoulay n'a pas été étonné : "Je ne suis pas surpris. Pendant les huit mois où Mallaury a incarné le personnage de Lola dans Les Mystères de l'amour, nous avons eu l'occasion de beaucoup parler. Elle évoquait ses années de rupture avec la société comme une expérience artistique formidable. Mallaury est une artiste. Qu'elle soit de nouveau dans la rue explique peut-être qu'elle a eu envie d'y retourner, tout simplement. C'est une mystique qui est persuadée qu'elle a une mission sur terre. Peut-être après tout pense-t-elle que c'est dans la rue qu'elle l'exerce le mieux", a-t-il expliqué à Closer.

L'homme de 73 ans en a profité pour répondre aux rumeurs disant que Mallaury Nataf avait été virée des Mystères de l'amour. "Elle était parfaitement acceptée par l'équipe de tournage. Elle ne posait aucun problème. Mallaury n'a pas été virée. Elle est partie d'elle-même. Peu avant le premier confinement du mois de mars, elle n'a plus répondu aux appels de la production pour connaître ses disponibilités afin de caler des dates de tournage. Comme on fait pour tous les comédiens. Plus aucun signe de vie... Encore une fois cela lui ressemblait tellement !", a-t-il assuré.

C'est en mars 2011 que Mallaury Nataf s'est retrouvée à la rue pour la première fois à la suite de violences conjugales. Depuis, elle n'a pas revu ses trois enfants Rafaël, Angeline et Shiloh (respectivement âgés aujourd'hui de 23 ans, 21 ans et 11 ans).