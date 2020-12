Mallaury Nataf à nouveau SDF : son quotidien avec un "compagnon d'infortune" dans Paris

Nouveau coup dur pour Mallaury Nataf. Comme le dévoilent nos confrères de Closer, dans leur édition du 11 décembre 2020, la star du Miel et les abeilles est à nouveau SDF.

La descente aux enfers a débuté en mars 2011 pour la femme de 48 ans. A cette époque, Mallaury Nataf était devenue SDF et avait, dans la foulée, perdu la garde de ses trois enfants Rafaël, Angeline et Shiloh (respectivement âgés aujourd'hui de 23 ans, 21 ans et 11 ans). Si pendant un temps, elle avait refusé l'aide de Jean-Luc Azoulay, elle avait finalement accepté de faire son retour sous le feu des projecteurs dans Les Mystères de l'amour en 2019 pour interpréter Lola, la cousine d'Hélène. Elle avait ainsi enchaîné les interviews pour parler de ce projet mais aussi de sa vie dans la rue.

Grâce à cela, Mallaury Nataf avait d'autres projets en tête. Mais la Covid-19 est apparue, mettant tout à mal. Selon les informations de Closer elle a quitté il y a plusieurs mois, sans explications, la colocation qu'elle occupait dans les Hauts-de-Seine pour vivre dans les rues parisiennes, dans le quartier du Marais. Cette fois, elle ne serait pas seule. Un homme, son "compagnon d'infortune" partagerait avec elle un "petit matelas fatigué" et tenterait d'attirer l'attention des passants en accrochant un gobelet au fil d'une canne à pêche. Le duo partagerait des gestes tendres, comme des "baisers furtifs". "Dans sa tente posée dans les parages, les nuits sont froides et mauvaises", peut-on lire. Une histoire dévoilée au grand jour qui lui permettra peut-être une fois de plus de recevoir des mains tendues.

Invitée sur CNews en septembre 2019, Mallaury Nataf avait révélé ce qui l'avait menée à la rue : "L'État n'a pas joué son rôle de relais, puisque moi je me suis retrouvée dehors pour des violences conjugales, y avait pas de structures d'accueil. (...) À l'époque, quand j'étais dehors (...), il n'y avait que 52 places en Île-de-France et c'était censé être pour des mères ou des mères célibataires en difficultés ou en rupture financière. En l'occurrence, à l'intérieur, parce que j'ai eu l'occasion d'y aller, y avait des immigrés, des hommes seuls et très peu de femmes." Depuis, elle n'a pas revu ses trois enfants. Un lourd prix à payer pour celle qui a été la compagne de l'animateur Hervé Noël, d'un danseur étoile dont on ignore l'identité (mais qui est le père de ses deux aînés) et d'Eric Gabay, ex-réalisateur à Europe 1, avec qui elle a eu à Shiloh en juillet 2009.