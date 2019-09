Mallaury Nataf renonce à ses enfants : "Je dois passer à autre chose"

Mallaury Nataf passe de nouveau de l'ombre à la lumière. L'actrice de 47 ans fait son retour à la télévision sur TMC, dans Les Mystères de l'amour, pour jouer la cousine d'Hélène, Lola. À cette occasion, elle était invitée sur CNews ce vendredi 13 septembre 2019. Elle n'a bien entendu pas échappé à des questions sur ses années passées dans la rue et a fait une révélation.

En mars 2011, l'ancienne star du Miel et les abeilles est devenue SDF et a, dans la foulée, perdu la garde de ses trois enfants Rafaël, Angeline et Shiloh (respectivement âgés aujourd'hui de 22 ans, 20 ans et 10 ans). Cette descende aux enfers, Mallaury Nataf n'a eu aucun mal à l'évoquer dans les médias à plusieurs reprises. Mais elle n'en avait jamais dévoilé la cause jusqu'à aujourd'hui.

"L'État n'a pas joué son rôle de relais, puisque moi je me suis retrouvée dehors pour des violences conjugales, y avait pas de structures d'accueil. (...) À l'époque, quand j'étais dehors (...), il n'y avait que 52 places en Île-de-France et c'était censé être pour des mères ou des mères célibataires en difficultés ou en rupture financière. En l'occurrence, à l'intérieur, parce que j'ai eu l'occasion d'y aller, y avait des immigrés, des hommes seuls et très peu de femmes", a ainsi expliqué Mallaury Nataf.

Elle a ensuite confié qu'elle n'avait pas revu deux de ses enfants depuis six ans et demi : "Ils ont quitté mon domicile le 11 juillet 2012. Depuis, je ne les ai plus jamais revus. J'ai parlé une fois avec ma fille au téléphone, trois fois avec mon aîné, et quant à mon dernier, (...) je l'ai vu huit heures en cinq ans. Mon fils a été placé à la DDASS. Les trois premières années de son placement, il y avait des suspicions de violences sur cet enfant. La psychologue des services sociaux a diligenté une enquête auprès de la brigade des mineurs. La brigade des mineurs n'a même pas pu arriver jusqu'au lieu d'hébergement de mon fils." Autant d'obstacles qui ont fait qu'aujourd'hui, elle considère ne plus avoir d'enfants afin de se protéger. "Je dois passer à autre chose et fermer ce livre. Je n'ai pas le choix. Le dernier, quand je l'ai délivré à l'Etat français, il avait deux ans. Aujourd'hui, il a dix ans. Quand je le vois, ce n'est pas mon fils", assène-t-elle. Et d'accuser : "L'Etat français a fait en sorte qu'on en arrive là. C'est une question de destinée. A un moment donné, je dois sortir la tête de l'eau et regarder devant (...) A l'heure d'aujourd'hui, ils [mes enfants] ne le sont plus [vivants]."

Pour rappel, Mallaury Nataf a été la compagne de l'animateur Hervé Noël, d'un danseur étoile dont on ignore l'identité (mais qui est le père de ses deux aînés) et d'Eric Gabay, ex-réalisateur à Europe 1, avec qui elle a eu à Shiloh en juillet 2009.