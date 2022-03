Maltraitance dans les EHPAD : Victor Castanet, celui qui a lâché la bombe et refusé 15 millions d'euros

Le scandale des EHPAD a été mis en lumière par l'enquête minutieuse d'un journaliste, Victor Castanet. Après trois années d'enquête dans les établissements privés qui prennent en charge les seniors, il a publié un livre le 26 janvier 2022, Les Fossoyeurs (éditions Fayard), qui a fait l'effet d'une bombe, faisant de sombres révélations sur le système qui maltraite nos aînés. C'est à présent au tour de Cash Investigation, l'émission de France 2 diffusée ce 1er mars, de s'intéresser à la question, creusant et illustrant ce sujet brûlant. A l'origine de toute cette affaire médiatique, il y a donc un journaliste indépendant de 34 ans.

C'est l'homme qui a refusé 15 millions d'euros. Pour ne pas qu'il publie son livre Les Fossoyeurs, on lui a en effet proposé cette somme monstrueuse. Le journaliste Victor Castanet en a régulièrement parlé lors de ses interviews, mais c'est pour prendre la mesure des sommes qui sont engrangées dans le milieu. Dans Sud-Ouest, il expliquait ainsi : "À la moitié de mon enquête, quand Orpea a eu connaissance de son ampleur, un intermédiaire, non salarié du groupe, m'a effectivement proposé d'arrêter mon travail, moyennant 15 millions d'euros. Le tout dans une transaction encadrée par un avocat. J'avoue avoir été effaré par la somme, mais c'est un groupe qui génère énormément d'argent ! Il suffit, pour s'en convaincre, de savoir que son fondateur a vendu les 7 % d'actions qui lui restaient, juste avant le Covid, pour 450 millions d'euros ! Des fortunes se sont bâties avec la gestion privée des Ehpad."

Une somme qui ne le fera pas vaciller car cette enquête, il la mène aussi pour des raisons personnelles, comme il l'explique pour le journal : "Mon grand-père, dont je suis très proche, a 95 ans, et est au bout de sa vie. Il sera peut-être obligé d'aller dans un Ehpad et je ne peux pas imaginer qu'il soit confronté à ce genre de situation." Il va jusqu'à défendre son travail devant les députés réunis en commission, et espère l'ouverture d'une enquête parlementaire, tout en se refusant d'être un militant "pourfendeur du capitalisme", comme il le raconte à Vanity Fair, pour que l'on se concentre sur les faits qu'il décrit.

Le magazine fait d'ailleurs son portrait. Un jeune étudiant en droit, lettres modernes et en management à Sciences Po. Ses parents tiennent une épicerie dans le 7e arrondissement parisien, il croise les ados Barnier et Fillon à l'école et se lance dans la profession. Pigiste pour Canal+, il officie ensuite pour i-télé. Mais le cadre de travail des chaîne d'infos en continu ne lui sied guère. Il préfère les enquêtes de fond et de terrain. Homme de l'ombre qui n'aime pas être donneur d'opinion sur Twitter, le voilà projeté sous la lumière depuis la sortie - et le succès avec 91 696 exemplaires vendus - des Fossoyeurs.